Il 2026 si apre con una separazione in casa Ste.Mar 90 Cestistica. I rossoneri sono costretti a salutare la guardia-ala Andrea Bottone, che deve lasciare la formazione allenata da Gabriele La Rosa per un’importante avventura lavorativa. Infatti il ragazzo, che si è confidato al microfono dell’addetta stampa della società, Giuliana Satta, si trasferirà a L’Aquila per svolgere il corso triennale per diventare maresciallo della Guardia di Finanza, seguendo le orme del fratello Luca, che ha fatto lo stesso percorso, lasciando la Cestistica qualche anno fa.

«Dovrò a malincuore lasciare la squadra – dichiara Andrea Bottone – e temporaneamente anche il basket. Sono contento personalmente del percorso che farò, ma allo stesso tempo sono dispiaciuto di lasciare il gruppo e soprattutto la palestra dove sono cresciuto, trovandomi molto bene. Ho fatto un percorso di cresciuta che non tutti possono affrontare, all’inizio ero un under, ho cominciato guardando e imparando, ed ora sono diventato uno dei senior ed ho potuto dare indicazioni ai ragazzi che stanno crescendo. Sono contento di quanto fatto, anche per le persone che ho conosciuto in giro per l’Italia, sono orgoglioso di aver fatto tutto ciò».

Quindi un’altra pedina a cui dovrà rinunciare la Cestistica, che negli ultimi tempi ha salutato gran parte dello zoccolo duro, come Luca Bottone, Spada e recentemente anche Gianvincenzi. Concentrandoci solo sull’aspetto sportivo, è chiaro che tutto ciò crea delle difficoltà nella lotta per mantenere la serie C, ma, a questo punto, l’obiettivo principale della società, probabilmente, sarà quello di lanciare stabilmente qualche giovane nell’agone della categoria interregionale, per provare a creare un nuovo zoccolo duro locale.

