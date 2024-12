Vietato sbagliare. Questo l’imperativo che deve rispettare la Cestistica Civitavecchia nell’ottava giornata del campionato di Serie C.

Alle 18 al PalaRiccucci di San Gordiano la formazione targata Ste Mar 90 attende la visita della capolista Frassati.

Appena quattro lunghezze dividono le due formazioni in classifica, quindi un successo garantirebbe ai rossoneri di riportarsi sotto in ottica playoff.

La Cestistica è inoltre chiamata a cancellare subito l’opaca prova messa in campo sul parquet del Fonte Roma Basket, che l’ha fatta allontanare dalla vetta della classifica dopo un periodo decisamente positivo che l’aveva portata a -2 dalla prima della classe.

Della gara del PalaRiccucci ha parlato il tecnico civitavecchiese Gabriele La Rosa: «La partita contro Frassati - commenta l’allenatore - sarà tosta da ogni punto di vista. Loro hanno giocatori fisici e in grado di fare tutti canestro, noi dovremmo essere bravi a colpirli nei loro punti deboli senza mai perdere la concentrazione mentale in quella che sarà una gara tattica. Arriviamo dalla sconfitta contro il Fonte Roma che ancora ci brucia, in caso non vogliamo mai sbagliare e domani - conclude coach La Rosa - faremo di tutto per prenderci due punti pesanti».

