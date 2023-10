Come tradizione, anche quest’anno si è svolta la conferenza stampa di presentazione al ristorante La Nona di inizio stagione della Ste.Mar 90 Cestistica Civitavecchia, che prenderà parte al nuovo campionato di serie C unica regionale, dopo la creazione della B2 interregionale. Dopo le tante delusioni dello scorso anno ed una seconda parte decisamente cloroformica per l’assenza di obiettivi da centrare, i rossoneri vogliono ritagliarsi un ruolo da protagonisti, con la voglia di divertire di centrare i playoff, che saranno qualificanti per la nuova serie C, che non sarà più su base regionale, ma interregionale.

«Storicamente negli ultimi anni - afferma il direttore sportivo Maurizio Campogiani - ci siamo affidati ad una componente tecnica molto giovane, cosa che non abbiamo fatto lo scorso anno con Briscese e che abbiamo deciso di riproporre con il confermato Gabriele La Rosa e il suo vice, Lucas Ingenito, che dirigerà anche tre gruppi giovanili oltre al Basket Ladispoli in serie D. Il nuovo team manager sarà Riccardo Russo, che si è messo subito a disposizione della società. Ringrazio come sempre la Se.Gi, che, attraverso la Ste.Mar 90, ha confermato il suo importante impegno a supporto della creazione del roster per la prima squadra. Quest’anno potremo fare affidamento anche sul sostegno di diverse società portuali legate al territorio, dopo anni in cui chiedevamo un aiuto dal porto senza che la nostra voce venisse ascoltata. Purtroppo i grandi nomi dello scalo locale continuano a non esserci di supporto. Stiamo lavorando duramente per far diventare sempre più importante il nostro settore giovanile, grazie anche alla collaborazione con la 3epc, che ci sta aiutando dalla scorsa stagione».

Presentate anche le nuove divise per la stagione: come sempre nera quella da trasferta e bianca quella per gli incontri casalinghi. Ciò che spicca sono delle strisce orizzontali multicolori nella parte alta, in stile, per fare un excursus nel calcio, maglia “ghiacciolo” della Roma o Germania al Mondiale di Italia 90.

«I nostri occhi sono mirati molto sul settore giovanile - spiega il presidente Stefano Rizzitiello - dopo qualche anno torneremo ad avere un responsabile del minibasket di importante livello come Andrea Sclano, con cui finalmente riempiremo la casella che avevamo lasciato vuota dalla scomparsa di Roberto Mosca. Sclano ha un’esperienza pluridecennale in questo settore e ci sarà di grande aiuto, così come Andrea Campogiani, che è il nuovo responsabile del settore giovanile e che ci ha già fornito tante idee subito avallate dal consiglio direttivo. Tra le novità anche un rapporto di collaborazione sempre più stretto con il Basket Ladispoli del presidente Massimo Albano. Alcuni dei ragazzi che abbiamo prelevato faranno parte anche del gruppo giovanile ladispolano, dove, come detto, c’è Lucas Ingenito. Inoltre abbiamo inserito dei ragazzi molto giovani, classe 2007 e 2008 nel giro della prima squadra e che saranno valutati da coach La Rosa».

Presenti anche i main sponsor Stefano e Marco Chicchiani, che hanno salutato la squadra ed hanno voluto conoscere i nuovi volti che si faranno spazio nel roster. Ha partecipato anche il delegato allo Sport, Matteo Iacomelli, che ha salutato il gruppo e li ha incitati a dare il meglio, ricordando anche indossano una divisa storica e di cui devono andare orgogliosi. L’esordio della Ste.Mar 90 nel campionato di serie C è previsto per sabato alle 18, nuovo slot per le partite casalinghe dei rossoneri. Ci sarà subito uno degli scontri più attesi al PalaRiccucci, ovvero il derby con la Rim Cerveteri degli ex Manuele Parroccini, Leonardo Bezzi e Alessandro Alfarano. Sarà ex anche coach Gabriele La Rosa, che in passato è stato proprio nello staff tecnico verdeazzurro.

«Sono contento del lavoro che ha fatto la società per l’allestimento del roster - spiega il tecnico - ora toccherà a noi. Vogliamo divertirci e far divertire il pubblico che verrà a vederci, con la speranza di essere di ispirazione. Dopo nove anni, mi trovo a dirigere una prima squadra sin dalla prima giornata, sento che dobbiamo metterci molto impegno ma il lavoro è stato tracciato nel corso della preparazione atletica e delle amichevoli che ci hanno accompagnato all’esordio. Avremo davanti una squadra che ha molto entusiasmo, ma anche noi vogliamo fare bene e punteremo a dare il meglio in ogni partita».

Al ristorante La Nona era presente, praticamente, tutta la prima squadra, compreso lo staff tecnico con i dirigenti Alessandro Bruno, Lorenzo Bencini, Fabio Bencini, Salvatore Spanu.

