Esordio casalingo vincente per la Ste.Mar 90 Cestistica nel campionato di Serie C: davanti al pubblico del PalaRiccucci i rossoneri civitavecchiesi superano 65-45 Alfa Omega con una prestazione solida e convincente. Fin dai primi minuti la squadra di Gabriele La Rosa, guidata dal capitano Andrea Campogiani, mostra aggressività in attacco e compattezza difensiva, costringendo gli ospiti gialloblù di Ostia a rincorrere senza riuscire a trovare ritmo.

La Cestistica prende subito il comando, chiudendo i quattro quarti con parziali netti: 15-13, 19-14, 16-11 e 15-7. Ottima distribuzione del punteggio tra i giocatori di casa: Mastropietro top scorer con 17 punti, seguito da Bottone e Garbini con 10 punti a testa. La vittoria regala fiducia ai rossoneri, che partono con grande entusiasmo e determinazione, pronti a lottare fin da subito per le posizioni importanti del girone e a confermare il proprio ruolo di protagonista della stagione.

«Abbiamo messo in campo una buona prova difensiva – commenta coach Gabriele La Rosa – a onor del vero a loro mancava Di Pasquale, che, comunque, è un ottimo realizzatore. Però la prestazione resta, in attacco ancora qualche palla persa di troppo, ma ci stiamo allenando bene e la strada giusta è questa. La squadra si diverte ed io con loro, dobbiamo pensare a tenere gli standard alti e non accontentarci mai».

