Nella terza giornata di ritorno della poule retrocessione del campionato di Serie C maschile la Cestistica Civitavecchia è di scena alle 18.30 sul parquet della Scuola Basket Frosinone.

I padroni di casa sono sesti, a -4 dalla formazione targata Ste Mar 90, in vetta a quota 24 punti insieme a New Basket Time e Pomezia.

La Cestistica di coach Gabriele La Rosa non ha brillato finora, né nella stagione regolare, né in questa seconda fase; nonostante ciò, però, ai rossoneri basta una vittoria per conquistare la salvezza in anticipo.

La gara del PalaSport di Frosinone non è per nulla facile, visto che anche i padroni di casa vogliono archiviare il discorso salvezza.

