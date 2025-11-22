La Ste.Mar 90 Cestistica esce sconfitta 68-50 dal confronto casalingo contro la capolista Vigna Pia, ma il punteggio finale non racconta fino in fondo l’andamento di una partita intensa e combattuta. Al PalaRiccucci, infatti, per tre quarti il match è rimasto in equilibrio, con i rossoneri di coach Gabriele La Rosa capaci di tenere testa a una delle squadre più solide e pericolose del campionato.

Campogiani e compagni hanno lottato con determinazione su ogni pallone, mostrando grinta, attenzione difensiva e buona organizzazione di gioco. Dopo un avvio complicato, la Ste.Mar 90 è riuscita a rimanere agganciata al match per tutto il secondo e il terzo quarto, trascinata anche dall’ottima prestazione realizzativa di Garbini, autore di 15 punti e tra i più brillanti in maglia rossonera.

La svolta è arrivata purtroppo nell’ultimo periodo: i civitavecchiesi hanno smarrito la via del canestro proprio nel momento decisivo, consentendo agli ospiti di piazzare un pesante parziale di 14-0 che ha definitivamente indirizzato la sfida a favore dei romani.

Un epilogo amaro che non cancella, però, quanto di buono visto in campo. La differenza in classifica non si è praticamente notata per gran parte del match, segno che la Ste.Mar 90 sta crescendo e possiede il carattere e la compattezza necessari per ambire ai playoff.

Quella contro il Vigna Pia è stata anche l’ultima partita con la maglia rossonera per Mattia Gianvincenzi, che – come annunciato a inizio stagione – si trasferirà al nord per motivi di lavoro. A lui è andato un grande grazie per l’impegno, la dedizione e il contributo dato alla squadra da parte della società del presidente Stefano Rizzitiello.

Applausi anche al pubblico rossonero e ai numerosissimi piccoli cuori del minibasket, che hanno sostenuto la squadra dall’inizio alla fine, trasformando il PalaRiccucci in una bolgia di entusiasmo.

Ora servirà lavorare sulla continuità per evitare cali nei momenti cruciali, trasformando la determinazione mostrata in risultati concreti nelle prossime sfide.

