La Ste.Mar 90 ha decisamente bisogno di tornare a fare punti. Il calendario, per fortuna, prevede un impegno casalingo dopo la brutta botta per la cocente sconfitta nel derby contro la Dcl Edilizia, finito con un solo punto di vantaggio per i gialloneri dopo che la Cestistica era avanti di nove lunghezze a nemmeno due minuti dalla conclusione dell’incontro. Ma, tornando agli aspetti che meglio rappresentano l’attualità, alle 18 palla a due al PalaRiccucci per la gara contro Borgo Don Bosco. Questo è un incontro che fa tornare in mente brutti ricordi anche per il fatto che all’andata i rossoneri tornarono a casa con l’amaro in bocca per un solo punto di distacco rispetto ai romani, dopo aver accarezzato a lungo l’ipotesi di fare loro l’incontro durante la disputa del match. La classifica continua ad essere impietosa per il quintetto di Gabriele La Rosa, che non vede più il sereno che invece era presente dopo il ritorno al successo contro Alfa Omega. Con una sola vittoria nelle ultime sette gare è difficile pronunciare sogni di gloria, prima servirà tranquillità e un po’ di costanza per uscire da una stagione, più che da un momento, che sta prendendo la strada sbagliata. Non si prevedono, almeno per ora, assenze nel roster rossonero, che dovrebbe presentarsi al completo per questa importante sfida. L’incontro sarà diretto dai romani Nicola Giulio Andreola e Federico Luccitti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA