Inizia prima degli altri il 2026 per la Ste.Mar 90 Cestistica nel campionato di serie C. Infatti i rossoneri devono ancora recuperare l’incontro con Borgo Don Bosco, che avrebbe dovuto chiudere il 2025, ma che, invece, aprirà il nuovo anno nel match del PalaRiccucci, con palla a due prevista per domani alle 20.30. Facile affermare che la formazione di Gabriele La Rosa ha bisogno di fare suo questo confronto per spezzare la serie negativa che la vede sempre con il referto giallo al termine da sei incontri consecutivi. La classifica dice penultimo posto, ora come ora, per la Ste.Mar 90, con il rischio di una stagione pericolante che sembra dietro l’angolo se non ci sarà un’inversione di rotta. Da migliorare, tra i vari aspetti, sicuramente l’attacco: durante tutto il campionato Campogiani e compagni non hanno mai raggiunto la soglia dei 70 punti segnati in una partita. Tutto questo mentre il club ha registrato, in questi giorni, anche una nuova defezione, quella di Andrea Bottone, tra i migliori realizzatori nell’ultima vittoria, quella contro Palocco. Per lui una speciale avventura professionale, sulle orme del fratello Luca, che lo porterà a L’Aquila.

«Per noi conta adesso solo fare risultato – dichiara coach Gabriele La Rosa – il morale è stato quello giusto in questo periodo, durante le feste abbiamo svolge buone sessioni di lavoro adesso ci serve la fiducia che solo la vittoria ti può dare. Affrontiamo una squadra che ci metterà in difficoltà come lo scorso anno ma dovremmo essere lucidi durante tutta la gara per ottenere i due punti. Assente solo Bottone, che partirà per lavoro e quindi non sarà più dei nostri. A lui faccio un grande in bocca al lupo, l’ho allenato per tanti anni anche nelle giovanili e sono contento per questa sua nuova esperienza».

Cestistica-Borgo Don Bosco verrà arbitrata da Marco Ciceroni di Roma e Guglielmo Iantosca di Fiumicino.

