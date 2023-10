Si apprestano a iniziare anche i campionati giovanili della Cestistica Civitavecchia. Mercoledì pomeriggio, presso la splendida cornice del Parco Spigarelli, sono state presentate alla stampa le squadre che scenderanno in campo con le maglie della 3epc di Roberto Serafini, main sponsor del settore giovanile per il secondo anno consecutivo.

All’iniziativa, oltre al presidente Stefano Rizzitiello e a una nutrita rappresentanza di giovani rossoneri, è intervenuta la coordinatrice CONI Area litorale Roma Nord, Stefania Di Iorio.

Per la stagione 2023/2024 saranno sei i campionati nei quali si cimenteranno i nostri ragazzi della 3epc: Under 13 Silver, Under 14 CSI, Under 15 Silver, Under 17 Silver, Under 17 Gold e Under 20 CSI.

L'obiettivo della società è quello di confermare gli ottimi risultati raggiunti nelle ultime due stagioni e di consentire a tutti i giovani rossoneri di proseguire il loro percorso di crescita sia sul piano sportivo che su quello personale.

