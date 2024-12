Nella decima giornata della prima fase del campionato di Serie C, la Cestistica Civitavecchia fa visita alla penultima forza del girone B, la Virtus Valmontone; palla a due alle ore 19. Una gara fondamentale per le sorti della formazione guidata da coach Gabriele La Rosa, chiamata a vincere e sperare in una frenata delle due formazioni che la precedono, New Basket Time e Fonte Roma. A due gare dalla fine della stagione regolare i giochi non sono ancora chiusi.

