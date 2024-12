Siamo solo alla terza decade del mese di luglio, ma la nuova Cestistica conosce già le avversarie della prima fase della nuova stagione di serie C, che avrà uno smalto diverso rispetto allo scorso anno, in quanto la Fip ha deciso di consegnare il titolo di campionato interregionale e non più regionale.

Ma, a dir la verità, questa mutazione non si nota dai gironi della prima fase del torneo, in quanto le trasferte del quintetto del nuovo coach Francesco Casadio saranno relativamente vicine. Infatti la Cestistica non dovrà viaggiare fuori dal Lazio, sempre rimanendo nella parte della prima fase.

La squadra capitanata da Andrea Campogiani farà parte della conference Centro e, in particolar modo, del girone I. Sarà un girone a 14, che, quindi proseguirà fino a primavera inoltrata.

La Cestistica dovrà fare i conti con Vigna Pia, Palocco, Città Futura, Tiber, Alfa Omega, Pass, Bracciano, Borgo Don Bosco, La Salle, Rim Cerveteri, Petriana, Lazio e Basket Roma.

Quasi tutte le società nominate sono già conosciute dalle parti di viale Cinciari, quindi pochi misteri ci sono su quello che potrà proporre questo campionato. Al momento non si conosce quale sarà la formula del campionato, né quali saranno, eventualmente, le regioni toccate per la seconda fase e per i playoff del torneo. I misteri maggiori, in realtà, riguardano il roster del club rossonero, a caccia di sicurezze dopo le difficoltà delle scorse settimane e l’interruzione del rapporto con la Ste.Mar 90, che garantiva metà del budget per la costruzione della squadra.

L’obiettivo rimane quello di fare bene e di raggiungere i migliori risultati possibili, ma qualche dubbio rimane ben presente, se si considerano anche le ultime tre stagioni, non andate come nei propositi.

Nelle prossime settimane, sicuramente, si saprà qualcosa di più sul roster che verrà costruito per affrontare una stagione che non si preannuncia affatto semplice.

