A un mese dal via dei campionati, c’è un derby molto interessante, con cui due realtà del territorio inizieranno il loro percorso di test amichevoli, in vista della nuova stagione. Sabato alle 20 palla a due al PalaRiccucci per la gara tra la Ste.Mar 90 Cestistica e Basket Ladispoli, due realtà tradizionalmente amiche e che lo scorso anno si sono affrontati nel campionato di serie C.

Questa volta la cornice sarà diversa, con rossoneri e rossoblù pronti ad affrontarsi e verificare cosa sta andando bene e cosa meno in questo primo periodo di preparazione per le compagini dei coach Gabriele La Rosa e Fabrizio Fabbri, tra chi vuole tornare ad essere protagonista e chi non ha mascherato le intenzioni di vincere il campionato.

In campo anche numerosi ex, da una parte e dall’altra, come Samuele Garbini, Matteo Mastropietro, Alessandro Alfarano, Marco Taraddei.

@RIPRODUZIONE RISERVATA