Cestistica condannata ai playout. Alla formazione di Civitavecchia non basta chiudere la stagione regolare con una vittoria. Al PalaRiccucci, infatti, i rossoneri battono 82-74 la Virtus Pomezia. Un successo che non cambia le carte in tavola e non regala a Civitavecchia l’accesso alla poule promozione. Con il settimo posto finale, infatti, la formazione di coach La Rosa andrà a disputare la poule retrocessione.

«A penalizzarci - commentano dalla Cestistica - gli scontri diretti con le nostre antagoniste. Ai nostri ragazzi toccherà la fase della poule salvezza nella quale, però, partono al primo posto in classifica. Bella, comunque, la prova di questa sera (sabato - ndr) dei nostri ragazzi e tanto, tanto rammarico per ciò che poteva essere e non è stato».

Parziali: 20-21; 30-15; 21-20; 11-18.

Cestistica Civitavecchia: Campogiani 13, Nadin 14, Kocan 11, Arbidans 20, Gianvincenzi 3, Scarpone 7, Talluto 9, Corneo n.e, Serafini n.e., Bottone A. 5, Elez. Allenatore: La Rosa.

Virtus Pomezia: Quarta 19, Pichini, Colonnelli 19, Afeltra 17, Lucchini, Radakovic D., Cencioni, Puleo 11, Mauriello, Trebbi 3, Pitton 4, Stanzione 1. Allenatore: Pancrazi.

