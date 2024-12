Grandissimo successo anche quest’anno al PalaRiccucci per l’open day del minibasket al quale hanno partecipato i bambini dai 4 agli 11 anni. Notevole l’affluenza dei piccoli che, accompagnati dai loro genitori, sono stati accolti dalla dirigenza della società. Il responsabile del settore minibasket Andrea Sclano, coadiuvato dai coach Lorenzo Bencini e Leonardo Bianchi e dalla simpatica presenza di alcuni atleti della prima squadra, ha quindi diviso i bambini in gruppi per dar loro modo di avere maggiore spazio a disposizione sul campo.

«Un primo approccio - fa sapere la dirigenza rossonera - al basket per i tanti nuovi piccoli cestisti che si sono affacciati per la prima volta al PalaRiccucci all’insegna dell’allegria e del divertimento, finito, per molti, troppo presto. «Ma siamo solo all’inizio. Le occasioni per divertirsi non mancheranno. E grazie al prezioso contributo di Enel S.p.A. anche quest'anno alla Cestistica Civitavecchia saranno portati avanti progetti di inclusione e i bambini potranno usufruire di tantissime agevolazioni».

Al termine dell’allenamento la società ha consegnato ai bambini presenti simpatici e coloratissimi gadget.

