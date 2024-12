Tutto pronto per l’inizio della fase salvezza del campionato di Serie C, che vedrà protagonista la Cestistica Civitavecchia. Prima palla a due di questa seconda “puntata” del torneo prevista per le ore 18 al PalaRiccucci. Di fronte gli uomini di coach Gabriele La Rosa si troveranno l’Anzio Basket Club. Dodici formazioni ai blocchi di partenza, tre scenderanno di categoria. La Cestistica parte da quota 16, Anzio da 12.

©RIPRODUZIONE RISERVATA