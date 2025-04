Una vittoria senza sorrisi per la Ste.Mar 90 Cestistica in serie C. I rossoneri hanno sconfitto Bracciano per 77-56 al PalaRiccucci, ma non superano Palocco in classifica, perché i diretti concorrenti hanno sconfitto Tiber all'overtime. È stata una gara interpretata bene dal quintetto di Gabriele La Rosa, che con la rete di passaggi in attacco ha scalzato la rocciosa difesa lacustre. Soprattutto grazie alle bombe di Bottone e Rogani, alla fine per loro 19 e 15 punti a testa, i civitavecchiesi hanno fatto il vuoto nel terzo spicchio di gara, chiudendo di fatto la porta a Bracciano. Ma, come detto, non sono arrivate buone notizie da Roma, dove Palocco ha fatto il colpaccio, battendo una Tiber con la mente quasi completamente rivolta alla seconda parte della stagione. Onestamente si può dire poco su questo aspetto, semplicemente perché la classifica recita quanto fatto nel corso di questa stagione travagliata da parte dei rossoneri, che qualche settimana hanno avuto anche la possibilità di giocare in casa contro una Tiber già certa della prima posizione al termine delle prime 26 gare, ma hanno dato vita ad una prova pessima, senza mordente, con il quintetto di Cilli che non ha dovuto granché faticare per vincere con un ampio divario. Ora i playout contro Palocco, con gara1 dopo Pasqua a fine aprile in casa dei capitolini e con i rossoneri chiamati a fare risultato a Roma per salvarsi già in semifinale. Tutto questo in uno scenario che vede Campogiani e compagni aver perso le ultime nove sfide disputate lontano da San Gordiano. «Abbiamo giocato una buona gara - spiega coach Gabriele La Rosa - si sono viste le motivazioni e la volontà di giocare insieme. Ora dobbiamo concentrarci su Palocco, consapevoli dell’entusiasmo che hanno in questo momento. Da parte nostra ci dovrà essere sempre la stessa energia delle ultime due partite».

