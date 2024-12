Sono tornate a mettersi bene le cose per la Ste.Mar.90 nella Poule Salvezza del campionato di Serie C. I rossoneri sono tornati alla vittoria e lo hanno fatto contro Frosinone in un PalaRiccucci che sta diventando sempre più un fortino per il gruppo guidato da coach Gabriele La Rosa. Si tratta, infatti, della quarta vittoria consecutiva nella propria tana, considerando anche la prima fase del massimo campionato regionale. È necessario ripetere questo ruolino di marcia anche al di fuori delle mura di San Gordiano, cosa non accaduta spesso contro avversari di livello negli ultimi tempi, per avvicinare una salvezza che non deve mai essere in pericolo. La classifica vede sempre al comando a braccetto Ste.Mar.90 e Latina, subito seguite a un tiro di schioppo dalla Virtus Pomezia e ancora dietro c’è Palocco. Quattro squadre del girone B alla cabina principale del raggruppamento, segno che, probabilmente, i valori pendono dalle parti di quel settore. Sono otto i punti di vantaggio dei rossoneri nei confronti della zona rossa certificata, ovvero quella che prevede che a retrocedere saranno le ultime quattro della classe. Grottaferrata ha fatto un altro passo importante in Serie B2, sconfiggendo in casa Civitanova ed ora si trova pazzescamente a -2 dalla salvezza diretta. Va ricordato che le sorti della formazione devota a San Nilo sono di importanza, visto che se dovesse scendere di categoria, le retrocessioni della C aumenteranno da tre a quattro. Sabato ci sarà una lunga trasferta, ma con due punti da andare a cercare per i civitavecchiesi. Infatti si va ad Anagni per affrontare la penultima in classifica, che vanta nel suo forziere solo quattro punti. Sfruttare questo turno non particolarmente pericoloso può dare quello sprint di cui ha bisogno la squadra per chiudere il prima possibile la pratica salvezza e vivere un finale di stagione dove si può sperimentare qualcosa e cominciare a proiettarsi su un futuro che si spera sia più ambizioso e con maggiori soddisfazioni rispetto all’attuale annata.

