Tutto pronto per la settima giornata del campionato di Serie C.

La Cestistica Civitavecchia, in striscia positiva da due turni, fa visita alle 18.45 al Fonte Roma Basket.

I rossoneri arrivano a questo impegno forti della vittoria sul New Basket Time e degli otto punti in classifica, a sole due lunghezze dalla vetta.

I padroni di casa, però, non sono cliente facile, fra le altre cose anche loro galvanizzati dall’ultimo successo ottenuto sul parquet della Smit Roma Centro.

Consapevole della difficoltà dell’impegno ma allo stesso tempo sicuro di voler far bene, il tecnico della Ste Mar 90 Gabriele La Rosa: «Partita difficile, contro una squadra che ha sempre giocato bene e perso solamente nei finali. Dovremmo essere bravi nella gestione del ritmo della gara, contenendo il loro atletismo e giocando fisici. Andiamo al campo con la consapevolezza che confermarci non sarà scontato, ma daremo tutto per portare a casa i due punti».

