Seconda trasferta consecutiva per i ragazzi della Ste.Mar. 90 Cestistica Civitavecchia, che partono alla volta di Roma per disputare la nona giornata d’andata del campionatoi di Serie C unica maschile.

Dopo aver espugnato il parquet della Pass Roma mettendo a segno la terza vittoria consecutiva, i rossoneri di coach Casadio cercheranno di centrare il poker contro i romani del Palocco. Palla a due alle 19.30 al Pallone Tensostatico di via di Casalpalocco 127.

