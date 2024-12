Dopo due sconfitte consecutive al PalaRiccucci, la Ste.Mar 90 Cestistica prova a tornare al successo davanti al pubblico di casa. Alle 18 si comincia a giocare a viale Cinciari per la sfida contro Fonte Roma. Le due squadre sono entrambe nella pancia della classifica con sei punti. Il quintetto di coach Francesco Casadio vuole dimostrare di aver messo alle spalle il momento di difficoltà, con la vittoria di Ostia contro le Stelle Marine che non può essere interpretata come spartiacque, visto che, come dichiarato dalla società rossonera in seguito a quella partita, «la peggior gara dell’ultimo decennio». Ma la Ste.Mar 90 deve cercare di ritrovare lo sprint delle prime giornate di campionato, che avevano fatto ben sperare per una conquista della zona playoff. Non ci sarà capitan Campogiani, che sta facendo i conti con un infortunio al gomito, rimediato negli ultimi giorni. «Un grande match - afferma la Cestistica sui propri social - quello che si preannuncia in casa rossonera per il quale la nostra prima squadra non potrà fare a meno del calorosissimo sostegno dei suoi tifosi».

