La Ste.Mar. 90 Cestistica Civitavecchia è lieta di comunicare il ritorno ufficiale di Leonardo Bezzi nel roster della prima squadra per la stagione 2025/2026. Dopo un periodo di assenza, Bezzi torna a disposizione dello staff tecnico con grande entusiasmo e determinazione, pronto a dare il proprio contributo sia in campo che fuori.

«Dopo un anno di inattività – dichiara l’atleta - dovuta essenzialmente a motivi lavorativi, lo scorso agosto sono stato contattato dalla società e così ho iniziato ad allenarmi anche perché, per problemi fisici, non ero sicuro di poter tornare. Sono contento perché mi trovo bene col gruppo, con molti di loro ci sono cresciuto e il mio obiettivo è quello di divertirmi dando allo stesso tempo il massimo contributo possibile alla squadra per fare un buon campionato».

Contestualmente, la società informa che Mattia Gianvincenzi ha sciolto la riserva, confermando la propria adesione al progetto tecnico per la stagione in corso. Dopo un confronto positivo con società e staff, l’atleta ha deciso di far parte del gruppo, portando esperienza e qualità al roster rossonero.

«Quest’anno per me le cose sono andate in maniera diversa – spiega Gianvincenzi – purtroppo, o per fortuna, ho concluso un dottorato e si sono aperte delle strade lavorative importanti al nord, motivo per cui avevo deciso di mettermi in pausa per un po’. Tuttavia, le tempistiche si sono rivelate lunghe e non vedo il motivo per non continuare a dare un contributo a questa squadra fantastica finché posso. Non vedo l’ora di indossare di nuovo il completino da gioco!».

Così il coach Gabriele La Rosa: «Siamo molto contenti del ritorno di Leo e la conferma, al momento, di Mattia. Nel suo ruolo, Leo potrà sicuramente dare un contributo importante sia sul parquet, sia nella crescita dei nostri giovani. La sua presenza rappresenta un valore aggiunto per il gruppo e per tutto l’ambiente. Riguardo a Mattia, siamo consapevoli delle sue attuali esigenze lavorative ma ci auguriamo che possa trovare la continuità necessaria per esprimersi al meglio con la nostra maglia, come ha sempre fatto. Mattia è un atleta su cui crediamo molto e, quando sarà al cento per cento, saprà sicuramente offrirci un apporto fondamentale, tecnico e umano, per la crescita della squadra».

Sulla stessa linea il presidente Stefano Rizzitiello: «Quello di Bezzi è un ritorno a casa. Sono certo che, con la sua esperienza, darà una mano a far crescere gli under che abbiamo in squadra e fornirà un aiuto nelle rotazioni tra i senior. Mattia è rientrato in pianta stabile dopo un periodo di assenza per motivi di lavoro. Speriamo che li abbia risolti nel migliore dei modi poichè la sua presenza è stata sempre fondamentale sia a livello tecnico che a livello di empatia e capacità di fare gruppo».

I due atleti saranno già a disposizione per il primo impegno casalingo ufficiale della stagione, in programma il 20 e 21 settembre, quando la Ste.Mar. 90 scenderà in campo nel tradizionale Memorial Mario Romano, appuntamento atteso da tutto l’ambiente cestistico locale.

