La Ste.Mar 90 Cestistica incassa la quarta sconfitta consecutiva, cedendo sul parquet di Basket Roma per 90-59. Una gara sulla carta proibitiva, contro una formazione capitolina costruita per il vertice e tra le principali candidate al salto di categoria. I rossoneri hanno provato a restare agganciati al match, ma la maggiore profondità e qualità dei romani ha fatto la differenza già nella seconda parte di gara.

Primeggia dal punto di vista realizzativo Price con 12 punti. Ad 11 si nota la presenza di un nome nuovo: Giovanni Loperfido. Si tratta di un nuovo volto, non ancora annunciato dalla società? Staremo a vedere. Dalle informazioni che circolano si tratterebbe di un esterno classe '98 molto duttile e che, di fatto, prenderebbe il posto di Gianvincenzi. Loperfido ha giocato con varie squadre in giro per l'Italia. Sulla questione dovrebbe arrivare, a breve, un comunicato ufficiale della società.

«Sapevamo che era una partita quasi proibitiva – afferma coach Gabriele La Rosa – ma nonostante questo non abbiamo mai abbassato la testa, abbiamo costruito in attacco come ci eravamo detti di fare ed in difesa abbiamo tenuto la loro fisicità. Poi ovviamente la qualità dei loro esterni gli ha permesso di avere percentuali altissime da 3 punti, da grande squadra quale sono, ma ritengo che la nostra prova sia stata sufficiente per quello che avevamo preparato. Ora avremmo una settimana fondamentale dove ci concentreremo per la gara casalinga contro Fonte che è in un trend positivo».

Per Campogiani e compagni, impegnati nella corsa ai playoff e oggi fermi a centro classifica, si tratta di un ko pesante soprattutto sul piano morale, l’ennesimo dopo le tre sconfitte che avevano preceduto questa trasferta. La squadra di Gabriele La Rosa dovrà ritrovare compattezza e fiducia in vista del match di sabato prossimo contro Fonte, occasione importante per cercare di tornare alla vittoria e invertire un trend ormai preoccupante.

