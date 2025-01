Serve assolutamente tornare a vincere. Non può avere altri pensieri la Ste.Mar 90 Cestistica, chiamata a fare risultato sul parquet di Città Futura nel quadro della prima giornata di ritorno del campionato di Serie C Interregionale. L'incontro vedrà il suo via alle ore 18. Come detto i civitavecchiesi hanno necessità di mettersi in tasca i due punti in palio per migliorare la loro classifica, diventata problematica con le cinque sconfitte consecutive maturate tra fine 2023 e inizio 2024, periodo nel quale c'è stato anche il passaggio di testimone in panchina da Francesco Casadio a Gabriele La Rosa. E proprio il tecnico civitavecchiese sta cercando di migliorare lo stato di forma fisico e mentale per ritrovare quella tanto desiderata vittoria. Città Futura è stata sconfitta molto bene all'andata, nel match che diede il segnale di apertura della nuova stagione. Non sarà certamente facile espugnare il parquet di una squadra che lotterà fino alla fine con la Ste.Mar 90 per ottenere uno degli otto posti per disputare i playoff interni al termine della regular season.

