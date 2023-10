A Valcanneto, campo di gioco dei ceriti, vince la DCL Edilizia RIM Cerveteri, in una partita sempre ad inseguire per i ragazzi di coach Russo, che hanno messo il naso avanti per la prima volta a pochi minuti dalla fine, e non hanno più ceduto il passo al Fonte Roma Eur, battuto per 76 a 73.

La partita si complica subito per la squadra etrusca, complice la vena realizzativa dall’arco dei tre punti dei ragazzi di Fonte, un gruppo già forte rinforzatosi per l'occasione con l'ingaggio in extremis di Ludovici. Dopo 7 minuti la DCL Edilizia RIM è sotto di 16 lunghezze. Pian piano però cambia il volto dell’incontro e la RIM torna in partita fino al -8 all’intervallo.

Nel terzo quarto si scaldano i motori, Lattanzi accende le speranze di rimonta, ma i ragazzi di Fonte sono ancora molto bravi a rispondere colpo su colpo e, a dieci minuti dalla fine, i punti da recuperare per la RIM sono 10.

È nel quarto periodo che la DCL Edilizia RIM, spinta dalle incursioni di Galan e D’Auria, piazza un break di energia e si porta avanti a pochi minuti dalla fine, prendendo per la prima volta il comando della partita. Con esperienza, e serrando le maglie in difesa, la partita viene definitivamente chiusa dai tiri liberi di Parlato e Lattanzi.

Il risultato finale è 76-73, con la DCL Edilizia RIM Cerveteri che mantiene l'imbattibilità casalinga e si prepara dunque alla trasferta di domenica prossima contro Frassati, unica squadra ancora imbattuta nel girone.

