Ultima gara di campionato per RIM DCL Cerveteri, che stasera sul parquet della Smith (ore 18), ultimo della classe, farà le prove in vista dei play in già conquistati matematicamente.

La compagine di Russo dopo la vittoria di domenica, si proietta con le gambe e la testa verso la coda del campionato, con la speranza di poter proseguire nelle finali per l'accesso in Serie B2.

Per la sfida capitolina spazio a chi ha giocato meno, anche se in realtà. coach Russo ha potuto fare in più occasioni il turn over, mettendo in evidenza anche molti giovani, considerati il faro di questa squadra.

Ora, ci sarà bisogno di ricaricare le pile e guardare ai prossimi avversari con consapevolezza e forza di volontà, che non è mai mancata in questa straordinaria stagione, caratterizzata da tanto entusiasmo e molto impegno da parte di tutti, specie dalla dirigenza che fa salti mortali per portare avanti il basket a Cerveteri.

