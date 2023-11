Sul campo della capolista Frassati, a Ciampino, per la RIM DCL Cerveteri è arrivato il momento di vincere lontano da casa, dove nelle due trasferte giocate non è riuscita a prendere punti.

In casa i ceriti hanno vinto due gare su due, e il test che li attende, sul parquet di una formazione costruita per vincere , non è certamente dei più facili.

La vittoria di domenica ha dato fiducia al gruppo e l'ambiente appare sereno e motivato in questo avvio di campionato, in linea con le attese della vigilia.

Lontano da Cerveteri, come a Latina, la squadra è apparsa ancora immatura sotto il profilo della mentalità.

« Con il tempo riusciremo ad entrare nella dimensione giusta - ammette Parroccini - . E' chiaro che essendo alle prime battute non possiamo pensare di avere tutto e subito. Sì in effetti ci manca quel pizzico di esperienza, che nel basket, soprattutto nel rush finale, sono importantissimi. A Ciampino ci aspetta un avversario molto forte, sappiamo come affrontarlo, e sono sicuro che se mettiamo sale in zucca , potremo tornare a casa con un risultato positivo. Non ci lamentiamo dell'avvio di campionato - conclude Parroccini - stiamo facendo bene, ne siamo contenti». Si gioca a Ciampino, domani alle 18.30.

