E' cominciata la preparazione del Cerveteri, guidata da Marco Ferretti, autore lo scorso anno della salvezza al play out. Gruppo giovane, composto da molti under, costruito dal diesse Scotti. «A mio avviso abbiamo composto una rosa funzionale al budget e alla richieste del mister , con ragazzi che conosco bene, avendoli avute alle mie dipendenze. E' chiaro - dice Scotti - che il campo dirà la sua , noi possiamo limitarci a delle sensazioni, che ad oggi mi sembrano positive».

Dello stesso parere è il dg Gnazi. «E' un bel gruppo, i nuovi si stanno ben integrando, dobbiamo avere umiltà e lavorare . Capisco i tifosi, vogliono i risultati. Non vogliamo soffrire, a loro chiediamo di venire allo stadio», ha raccontato Valerio Gnazi. E poi ci sono le impressioni del tecnico, Marco Ferretti, alla quarta stagione, non di fila, sulla panchina verde azzurra.

«Ho iniziato ad allenare a Cerveteri nel 2012, vincendo il campionato di Promozione. Poi la salvezza nel 2022, in Eccellenza. Ed ora dalla scorsa stagione sono qui. Sono cerveterano da adozione , mi sento uno di loro. Parlando della squadra, abbiamo seguito le linee della società, con un budget che ci ha permesso di allestire una formazione giovane, tosta e di carattere. Li ho visto da subito, vogliono dare il cento per cento in campo. Sarà il campo - dice Ferretti - ad avere ragione su tutti. Speriamo che di non disputare una stagione sofferente come lo scorso anno. Non sarà un torneo facile, ma il Cerveteri saprà dire la sua».

@RIPRODUZIONE RISERVATA