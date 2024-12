Il Cerveteri risolve la questione portiere e prende dal Palidoro Francesco Alessandrini. ll giovane 20enne ha firmato con la società verdazzurra, che martedì dovrebbe chiudere anche per un difensore di esperienza. Il mercato di mister Gabrielli si muove in un'altra direzione, ora che sono arrivate rassicurazioni sul ripescaggio. Il rebus da sciogliere è nel reparto offensivo, che ad oggi è privo di una vera punta. Il club sta cercando di trattenere Lorenzo Funari, che sarebbe intenzionato a rimanere in caso di ripescaggio. È ovvio, però, che non è sufficiente per un reparto che lo scorso anno è stato nevralgico. I dirigenti ceriti cercano un'attaccante di esperienza, in grado di poter garantire qualità e prolificità. Al Cerveteri occorre un giocatore di provata esperienza, una punta capace di avere un ruolo da trascinatore. Nel mentre, i prossimi giorni saranno decisivi per conoscere la categoria che spetta alla formazione cerite, che concluderà le trattative in base al ripescaggio. La notizia, infatti, sta tenendo in apprensione l'ambiente e in primis la dirigenza che ha avuto ostacoli per costruire la squadra, per motivi legati ampiamente al campionato in cui sarà inserita. La Promozione, come ovvio, ha un altro effetto nei giocatori, sebbene alcuni abbiano scelta il nome Cerveteri, anzichè la categoria.

