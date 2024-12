Fa festa la DCL RIM Cerveteri che a Pomezia, contro un avversario quotato, riesce a vincere con un largo margine 74 - 101. Una prestazione superlativa, la più bella della stagione, arricchita da un punteggio che non si sarebbero aspettati alla vigilia. Gli etruschi volano al quarto posto, a 22 punti, in piena zona play in. " Si, siamo stati bravi, artefici di una gara molto bella -afferma coach Russo -. Il merito va ai ragazzi, ci hanno creduto sin dalle prime battute, ed ora pensiamo ad ottenere un posto per i play in.

PRIMO TEMPO

Primo quarto – Alessandro Pancrazi parte con Veljko Radakovic, Trebbi, Puleo, Stanzione ed il neo capitano Simone Colonnelli.

Cerveteri prova a partire subito forte (1 – 4) ma la Virtus resta in scia e quando sono passati esattamente 3 minuti di gioco il risultato è di perfetta parità (5 – 5).

Ospiti a + 4 (7 – 12) quando ilo crono segna 5:10”. Poi si scatena Riccardo Puleo, la Virtus rientra (14 – 14) ma i tirrenici strappano ancora e si portano sul 25 a 18 ad 1:46” dalla fine del primo periodo.

Veljko Radakovic sotto canestro trova due guizzi e la Virtus riduce il Gap a 4 lunghezze, con il primo quarto che si chiude sul parziale di 28 a 24 per gli ospiti.

Secondo quarto – Ritmi alti da parte di Cerveteri, con Mastropietro che indovina subito due triple pesantissime. Giocatona anche di Lattanzi e a 7:26” sul crono la Virtus Pomezia è sotto addirittura di 16 (24 – 40).

Gli ospiti continuano a pigiare il piede sull’acceleratore. Tripla anche per D’Auria e la Virtus sembra incapace di reagire.

A 3:35” sul tabellone il risultato è di 29 a 48 per Cerveteri e si va all’intervallo lungo con la squadra di casa che deve recuperare 20 punti (38 – 58).

SECONDO TEMPO

Terzo quarto – La Bomba di Simone Colonnelli in avvio prova a risvegliare la Virtus. Il capitano va a referto altre due volte e i pometini sembrano scrollarsi di dosso la paura dei primi due quarti. A 7:10” il divario è sceso a 11 punti (50 – 61) ma Cerveteri riprende a giocare e torna a far male con Parlato e Mastropietro.

A 3.24” dalla fine del terzo periodo il risultato è di 55 a 72. Colonnelli piazza un’altra bomba ma la difesa di Pomezia balla ancora e si arriva agli ultimi 10 minuti con i gialloneri avanti 80 a 62.

Quarto quarto – Cerveteri non è ancora sazia. La squadra di Giorgio Russo non accenna a mollare la presa e affonda ancora il colpo con Parlato e Lattanzi. A 5:54” il risultato è di 70 a 84.

Pomezia prova a mettere qualche canestro ma l’inerzia non cambia, anzi. Gli ospiti non sbagliano mai e vanno ancora a segno da 3 con Lattanzi . Alla fine , i ceriti, esultato insieme ai loro tifosi.

Parziali: 24-28; 14-30; 24-22; 12-21

Virtus Pomezia: Radakovic V. 24, Colonnelli 22, Afeltra 2, Radakovic D., Cencioni 2, Puleo 17, Mulas, Mauriello n.e., Lemme n.e., Trebbi 5, Pitton 2, Stanzione. Allenatore: Pancrazi.

RIM Sport Cerveteri: D'Auria 3, Bezzi 2, Sorge 19, Chornohrytskyi, Parroccini 4, Nizza 11, Galan Tesillo 8, Lattanzi 13, Mastropietro 21, Parlato 20. Allenatore: Russo

©RIPRODUZIONE RISERVATA