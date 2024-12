Una bella la RIM DCL Edilizia infila la terza vittoria di fila e vince un altro scontro diretto superando la NBT Latina. Un successo che vale alla formazione di Cerveteri l’aggancio al treno di squadre in lotta per le prime sei posizioni, in attesa del recupero in programma con Civitavecchia, un derby fondamentale per entrambe con punti pesantissimi in palio. La squadra di coach Russo intanto si porta a casa quelli con Latina, al termine di un match con punteggi altissimi nel primo tempo, chiuso avanti 54-40 dai padroni di casa. Nel terzo periodo la reazione degli ospiti, che per l'occasione hanno ritrovato il capitano Marco Berardi, in grado di riportarsi a contatto, prima però dell'ultimo riallungo di Cerveteri stavolta decisivo nel quarto periodo, con tanto di differenza canestri ribaltata rispetto all'andata (85-81 per Latina in quella circostanza). Classifica ora apertissima con ben sei squadre nel giro di 2 punti e il girone di ritorno che diventa da qui in avanti sempre più avvincente. Una gara che ha visto prevalere lo spirito battagliero degli etruschi, che domani recuperano con la Cestisitica a Valcanneto. All'andata persero, ora vogliono rifarsi e per Parroccini e compagni si annuncia battaglia in campo.

« Per me che sono un ex - dice il capitano - è una gara particolare, piena di ricordi. Siamo in fase crescente, abbiamo i mezzi per portare a casa il risultato pieno».

Parziali: 31-24, 23-16, 9-19, 23-16.

RIM Sport Cerveteri: D’Auria 11, Bezzi 5, Chornohrytskyi 2, Navarra, Parroccini 3, Nizza 14, Galan Tesillo 5, Madonna n.e, Mastropietro 16, Alfarano 6, Parlato 24. Allenatore: Russo.

NBT Latina: Cavicchini 3, Carturan 1, Pedà 11, Paone V. 1, Paone F., Traore n.e., Porfido 14, Velickovic 11, Valente 10, Piccinini 7, Drzajic n.e., Berardi M. 17. Allenatore: Berardi.

©RIPRODUZIONE RISERVATA