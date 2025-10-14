Ritorno di coppa Italia per il Cerveteri che affronterà domani il Villa Adriana alle 15.30, contro la quale per passare il turno, per effetto dell'1-1 dell'andata, serve una vittoria, oppure pareggiare per 2-2. Gara che i Cervi affronteranno galvanizzati dal successo di domenica, che mister Ferretti affronterà con qualche assenza, dovuta al lavoro, e al fatto che metterà in campo chi è stato impegnato meno in questo inizio di torneo.

Una partita alla quale gli etruschi arriveranno a viso aperto. Intanto la tifoseria è rivolta con il pensiero alla trasferta di Pescia Romana, domenica alle 15.30.La vittoria di domenica ha riportato entusiasmo in seno alla tifoseria, con gli ultras che hanno seguito la squadra intonando cori per novanta minuti.

Per l'occasione la Gioventù Etrusca e gli Ultras stanno organizzando la trasferta nell'ultima località ai confini con la Toscana. Si muoveranno in treno e in auto i sostenitori ceriti che vorranno raggiungere la squadra a Pescia, chi volesse aggregarsi ai gruppi potrà chiedere informazioni attraverso i canali social.

