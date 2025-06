La salvezza, ora, sarà da sprone per il futuro. Il Cerveteri ha passato una stagione travagliata, culminata con uno spareggio che non meritava di disputare e che lo ha visto stravincere per 5-0 al Galli contro la Longarina di fronte ad un pubblico colorato e caloroso nei confronti di Simone Piano e compagni.

Qualche errore è stato commesso nel corso della stagione di Promozione, adesso si vuole voltare pagina. Primo nodo da scogliere, il più importante, è legato all'allenatore. Società e tifosi chiedono a Ferretti di rimanere. Spetterà al mister romano dare una risposta.

«Cerveteri è la mia seconda casa, dove ho vinto più di tutti. Le mie intenzioni sono di rimanere, con la società parleremo di programmi», ha riferito Ferretti al termine della vittoriosa gara di domenica scorsa.

Il presidente Andrea Lupi, in effetti, vuole che Ferretti rimanga al timone. «E' una persona seria, molto preparata - dichiara Lupi - speriamo che accetti di restare, possiamo costruire qualcosa di importante con lui. Qualche giorno di pausa, poi parleremo di futuro.

Non vogliamo commettere errori, i tifosi non meritano un altra stagione così sofferente - ha sostenuto il numero uno verdazzurro Lupi - sono due anni e mezzo che abbiamo preso la guida della società, una volta entrati c'era una confusione totale, ci voleva del tempo prima che ci rimettessimo in carreggiata.

La salvezza, è l'inizio di un nuovo ciclo, per il quale chiedo aiuto ai tifosi, ossia di starci vicino, di essere ogni domenica come sono stati nel play out».

