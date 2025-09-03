Arriva un altro giocatore al Cerveteri: è il difensore Manuel Tancredi, ex Parioli. 20 anni ha giocato molte gare in Eccellenza, e scende di categoria ammaliato dalla piazza e dai suoi tifosi, che anche ieri con tamburi e sciarpe erano ad assistere agli allenamenti.

«Mi fa piacere vedere questi ragazzi, dobbiamo regalare gioie ai tifosi, che si meritano tanto. Cerveteri è una piazza importante , stiamo lavorando per portarla dove merita, costruendo basi solidi senza fare voli pindarici -ha ricordato il diesse Oberdan Scotti – la squadra mi piace, a Tolfa abbiamo dato dimostrazione di avere carattere, forza e intraprendenza. Non abbiamo la qualità di chi vuole vincere, ma abbiamo testa e gambe per poterci divertire. Sono fiducioso di tutto, ambiente, tifosi e squadra. Mi trovo bene qui, dobbiamo lavorare, è la parola d'ordine che utilizzeremo spesso».

