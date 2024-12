Con la squadra al completo e con il morale alto dopo il successo di domenica, è una RIM Cerveteri su di giri quella che di porta sul campo della Virtus Pomezia.

Nella gara di domani, in programma alle 18.30, la squadra di Russo va alla ricerca del successo per allungare in classifica e portarsi a ridosso della zona playoff.

Non sarà facile contro un avversari che vuole punti per la salvezza, anche se è un periodo buono per i ceriti che nel 2024 hanno perso soltanto due volte.

Per la RIM DCL, quindi, c’è l'occasione per incrementare il punteggio in classifica, che la vede a 20 punti, dietro le big del girone.

«E certo che il nostro campionato sta andando molto bene, sopra le attese - ha riferito il capitano Parroccini -. Il 2024 è cominciato bene, abbiamo avuto una marcia in più, forse dovuto al fatto che è stata acquisita la mentalità che serviva per affrontare il girone. Domani a Pomezia incontriamo una squadra organizzata, non dobbiamo mollare un centimetro se vogliamo tornare a casa con punti pesanti. Ci vogliamo provare, vogliamo andare ai playin».

©RIPRODUZIONE RISERVATA