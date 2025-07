Si infiamma il calciomercato nei primi giorni del mese di luglio per le squadre del comprensorio che affronteranno il prossimo campionato di Promozione. Nel mirino del Cerveteri ci sono principalmente due giocatori: il portiere Ciaccia, ex Tolfa e l'attaccante Ferruzzi, ex Palidoro e Ladispoli. In settimana potrebbe arrivare i primi annunci, in attesa che ritorni mister Ferretti dalla vacanze. Il club è alla ricerca di un difensore e di un profilo che sostituisca Gabrieli, in partenza per Palidoro.

«Stiamo lavorando per creare una formazione giovane, con elementi di esperienza, conoscitori della categoria - ha detto il diesse verdazzurro Gnazi- Per ora abbiamo una serie di contatti, stiamo cercando di portare alla corte due giovani under interessanti» . L'obiettivo della società del presidente Andrea Lupi è quello di costruire una formazione che trasmetta entusiasmo, una squadra capace di divertire. I tifosi pronti a calcare la tribuna dell’Enrico Galli chiedono a gran voce una formazione competitiva, si sta lavorando per non deluderli. Niente spese folli e traguardi altisonanti, le aspettative della tifoseria dei cervi sono di vedere una formazione in grado di poter ambire a un progetto serio. La dirigenza , di suo, ci sta mettendo il massimo impegno per creare un gruppo solido, che mister Marco Ferretti dovrà amalgamare a sua immagine. C’è la sensazione che nei prossimi giorni possano giungere altre notizie importanti per il Cerveteri, pronto ad affrontare al meglio le questioni di mercato.

