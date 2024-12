Con la sconfitta di Pomezia e Maccarese, eliminate per la corsa alla serie D, diminuiscono le chance di ripescaggio del Cerveteri in Promozione.

I verdazzuri, ora, devono sperare che due formazioni rinuncino oppure si uniscao, altrimenti la squadra di Gabrielli ripartirà dal campionato di Prima categoria.

La società, come ovvio, si sta preparando ad affrontare i due campionati , con il mercato che entrerà nel vivo in settimana, quando annuncerà i primi colpi. Le speranze di ripescaggio , anche se minime, rimangono vive, come ha detto mister Gabrielli.

«Noi ci crediamo al ripescaggio, anche se le sconfitte delle due squadre, Pomezia e Maccarese, ci hanno penalizzato. Staremo a vedere se vi saranno delle rinunce, altrimenti dovremo prepararci per affrontare la Prima categoria. Con la dirigenza c'è la massima collaborazione per fare un mercato importante e portare a Cerveteri giocatori per salire in Promozione - commenta l'allenatore - . È chiaro che vincere la Prima non è una passeggiata. Ci aspetta un torneo tosto, con squadre che puntano a salire. Sono ottimista, si può ricominciare a disegnare un futuro roseo».

