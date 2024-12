La Dcl Edilizia Rim perde la terza gara nella tana di Vigna Pia.

Gli uomini di coach Russo rimangono punto a punto per 35 minuti di gara ma poi le poche rotazioni a disposizione e l’infortunio di Salvatore Parlato incidono nei minuti finali.

Vigna Pia porta a casa la vittoria per 85-76 e mette un piede ai playoff.

Per la squadra cerite sarà fondamentale trovare compattezza per la prossima gara in casa contro Alfa Omega.

Appuntamento a Valcanneto domenica alle ore 18. Ci vuole un successo per ritrovare fiducia e ottimismo, pertanto Parroccini e compagni dovranno essere concentrati al massimo per centrare il primo successo della seconda fase del campionato.

Parziali: 24-22; 25-26; 15-18; 21-10.

Vigna Pia: Greco 23, Scianaro 11, Zollo 14, Gandini 2, De Castro n.e., Scarnati 2, Di Fabio 7, Moretti n.e., Cassì 23, Ciancaglini 3, Nacchia, Censasorte. Allenatore: Polidori.

RIM Cerveteri: Bezzi 4, Sorge 7, Tomasicchio, Nizza 15, Galan Tesillo 15, Lattanzi 6, Mastropietro 21, Alfarano 8, Parlato n.e. Allenatore: Russo.

