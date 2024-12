Seconda gara dei play-in per la RIM DCL Cerveteri che a Valcanneto, alle 20.30, affronta Cassino in una gara che i ragazzi di Russo devono vincere dopo la sconfitta subita sul parquet del San Paolo. Contro i ciociari, che nel girone di appartenenza si sono classificati sesti, i ceriti hanno le carte in regola per conquistare la vittoria, che serve ad aumentare i punti finali che sono generati dall'addizione tra quelli ottenuti in campionato e la seconda fase, in corso con sei gare. A Valcannetto la squadra di coach Russo è chiamata a dare il meglio di se per battere Cassino e continuare nella ricorsa ai playoff.

«In questi giorni - ha riferito Manuele Parroccini - ci siamo preparati al meglio, lavorando con ordine e concentrazione, elemento di fondamentale importante per continuare ad inseguire un obiettivo. È chiaro, non abbiamo nessuna velleità, ma sicuramente vogliamo arrivare più in alto possibile. Per provarci e per sperare di perseverare le nostre aspettative. contro Cassino dobbiamo vincere e convincere». Sulla formazione nessun forfait per Russo, che manderà in campo gli stessi schierati dieci giorni fa a Roma .

