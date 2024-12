Dopo tre settimane la RIM DCL Cerveteri torna sul parquet di Palocco, in quello che si annuncia uno scontro diretto per la salvezza tra due squadre con lo stesso punteggio, 10 punti.

Gli etruschi cercano la vittoria, hanno preparato bene una sfida in cui non ci sono assenze pesanti. Coach Russo sa bene che non sono concesse distrazioni.

«In questi giorni ho notato una squadra in salute, piena di entusiasmo e con tante motivazioni -afferma il coach cerite -. È una gara importante per noi, per cominciare l'anno positivamente serve una vittoria».

I ceriti si portano a Palocco con la squadra al completo e la carica alla squadra è stata trasmessa dal capitano Manuele Parroccini .

«Ci siamo parlati in settimana, abbiamo trovato il modo per unirci più di prima. Del resto a questi ragazzi non possiamo rimproverargli nulla , è un cammino positivo, sopra ogni attesa. Avremmo potuto avere più punti in classifica, ci siamo smarriti ai secondi finali. Forse l'inesperienza, che con il passar del tempo siamo riusciti a risolvere, capendo che la mentalità è una caratteristica dominante nel girone. A Palocco occorre concentrazione e tanto cuore, sono sicuro che faremo una grande partita».

Il fischio d'inizio della contesa è previsto per le 21.

