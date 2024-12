Adrenalina alta in casa RIM DCL Cerveteri in vista della del confronto delle 18 contro Frascati che potrebbe, a due giornate dalla fine, sentenziare l'accesso ai playoff per i ceriti di coach Russo. A Valcannneto è sold out per una sfida che lascia trapelare tanto entusiasmo, a distanza di un anno quando a Colleferro i gialloneri vinsero la gara più importante per salire in C. In effetti questa volta c'è un obiettivo ancora più importante, che se venisse raggiunto sarebbe storia.«Noi non abbiamo nulla da perdere, vogliamo andare a fare i playoff e giocarcela -ha detto il team manager Daniele De Stradis - . Sappiamo che sarà un percorso molto duro, caratterizzato da squadre importanti. Intanto dobbiamo vincere. Ne approfitto per chiamare il pubblico, si prevede il pienone». Anche il sindaco Elena Gubetti ha fatto un appello a stringersi intorno alla RIM.

