Serve una vittoria per uscire dalle zona retrocessione. È quanto chiede coach Russo alla Rim, impegnata questo pomeriggio alle 18 a Frascati.

Dopo due sconfitte di fila, è arrivato il momento di riprendere il cammino e vincere a Frascati appare un obbligo.

Gli etruschi sono al terzultimo posto, a sei punti, in una classifica corta e equilibrata.

A Frascati, Alfarano e compagni cercano il successo, quei due punti che sarebbe una carica emotiva non indifferente. La sconfitta di domenica, subita in casa contro Città Futurà sa di beffa per come è arrivata, al tempo supplementare. Orfana di Bezzi, unico assente del match ai castelli romani, la squadra cerite è pronta a una gara le cui difficoltà sono tante. I castellani hanno 4 punti di vantaggio sui ceriti, sono una formazione ben organizzata, contro la quale i cerveterani vogliono vincere.

«Non veniamo da un periodo positivo, più che per colpe nostre, per fattori che non dipendono dalla squadra - dice Parroccini - . La squadra gioca, e anche bene, ma siamo legati da una sorte incredibile, che ci sta penalizzando, dal momento che perdiamo gare per scarti minimi. Purtroppo stiamo pagando lo scotto di una categoria nuova, ma a Frascati giocheremo per vincere, ci serve una vittoria per risollevarci. E' un gruppo fantastico il nostro, pieno di voglia di fare sempre bene. Quindi - conclude - sono convinto che ritorneremo con un bel risultato».

