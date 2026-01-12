Dopo un’attesa lunghissima, è stato ufficializzato il calendario del campionato di Serie C, che vedrà ai nastri di partenza la Cpc Centumcellae, questo il nome adottato dal club dopo l’accordo con il suo nuovo main sponsor. I biancorossi sono chiamati a disputare una stagione solida e di crescita. La squadra civitavecchiese, affidata alla guida di Simone Feoli, si presenta con l’obiettivo dichiarato di disputare un buon campionato, puntando sulla continuità del lavoro, nonostante il cambio alla guida tecnica, e su un gruppo che vuole recitare un ruolo da protagonista.

L’avvio di stagione non sarà dei più semplici. Alla prima giornata, in programma il 17 gennaio, la Centumcellae farà subito visita all’Antares Latina, in una trasferta che rappresenterà un banco di prova significativo per testare condizione e ambizioni. Il debutto “casalingo” arriverà invece alla seconda giornata, il 24 gennaio, quando i biancorossi affronteranno la Virtus Flaminio: una gara importante che verrà disputata in quella che sarà la casa dei civitavecchiesi in questa complicatissima stagione, ovvero la piscina Wellness di via Giangiacomo a Roma.

Lo sguardo si sposta poi al finale di stagione, che si preannuncia intenso e potenzialmente decisivo. Alla penultima giornata, il 23 maggio, la Cpc Centumcellae ospiterà l’Aquademia, match che potrebbe pesare molto sugli equilibri della classifica. Il campionato si chiuderà il 30 maggio con la trasferta nella vasca dell’Olgiata, una sfida nella quale si proverà a concludere al meglio il percorso stagionale.

Un calendario equilibrato ma impegnativo, che metterà alla prova carattere e organizzazione della squadra biancorossa, pronta a tuffarsi in una stagione tutta da vivere. Previste solamente due soste: per la conclusione del girone d’andata e per la Pasqua.

