Una sconfitta che costa la qualificazione ai playoff. Nella penultima giornata di serie C l'Ipertecnica Centumcellae ha perso per 20-13 a Lanciano contro Le Gemelle. La squadra di Roberto Barbaro è stata praticamente sempre sotto nel punteggio, ad eccezione della parte iniziale del secondo tempo, quando era passata davanti al sette diretto dal civitavecchiese d'adozione Giovanni Sarnicola. In un match giocato in una piscina stretta, con entrambe le contendenti che favoriscono il gioco d'attacco rispetto alla difesa, è venuta fuori una gara spumeggiante. Nella seconda parte del secondo tempo l'affondo degli abruzzesi gli consente di andare a +3, ma è nel terzo parziale che i civitavecchiesi si smarriscono, andando sotto di sei contro un avversario già tranquillo per la salvezza ottenuta. Il Frosinone ha clamorosamente pareggiato col fanalino di coda Swim Action, mentre l’Antares Latina ha battuto nettamente la Rosetana. Ma non basta: sono quattro i punti di margine dal secondo posto ad una sola giornata dalla conclusione del campionato. Quindi le speranze di conquistare l’accesso ai playoff si spengono definitivamente.

