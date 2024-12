Ultime speranze per l'Ipertecnica Centumcellae di conquistare i playoff nel campionato di serie C. Il torneo è giunto alla penultima giornata della regular season e i biancorossi devono vincere le ultime due gare e sperare in buoni esiti dalle altre vasche per poter raggiungere la qualificazione ai playoff. Alle 14 la squadra allenata da Roberto Barbaro sarà alla piscina di Lanciano, dove se la dovranno vedere contro Le Gemelle, la squadra abruzzese allenata dal civitavecchiese d'origine Giovanni Sarnicola, che ha già festeggiato la salvezza nelle scorse settimane e quindi non ha grossi obiettivi da centrare nella parte conclusiva del campionato. Discorso decisamente diverso per la squadra cara al presidente Jonathan Civero, che arriva dalla bella vittoria nel posticipo di mercoledì contro il Frosinone, uscito malconcio dal PalaGalli con il punteggio di 14-8, grazie anche alle triplette di Morachioli e De Santis. Ma si è trattata di una prestazione corale decisamente sopra le righe, per tutti e quattro i tempi i civitavecchiesi hanno dimostrato la loro superiorità contro la prima della classe. La notizia negativa è che quella bellissima serata è terminata, si deve tornare a giocare, tra l’altro in una trasferta lontana con numerose incertezze di formazione, e, soprattutto, la zona playoff non è ancora stata centrata dai biancorossi. Infatti Centumcellae e Antares affronteranno le stesse avversarie, ovviamente in turni invertiti. I pontini hanno un calendario non proprio impossibile, visto che giocheranno in casa contro la Rosetana già retrocessa e Le Gemelle già salve. Stessa situazione per la Centumcellae, che però affronterà le due squadre abruzzesi in trasferta. Non definito anche il primo posto, con il Frosinone che ha quattro punti di vantaggio sul sette di Roberto Barbaro e tre sull’Antares, ma i ciociari se la dovranno vedere con la Swim Action già retrocessa e poi ci sarà il derby conclusivo con la Bellator. I playoff si giocheranno il 15 e il 22 giugno e l’obiettivo per l’Ipertecnica è quello di andare a disputare lo spareggio con il Villa Aurelia, che sta stravincendo il suo raggruppamento. «Dopo Frosinone - afferma mister Roberto Barbaro - noi dobbiamo fare il nostro portando a casa sei punti nelle ultime due partite e sperare in un passo falso delle prime due della classe. Abbiamo il dovere di crederci. Sicuramente ci sarà qualche assenza per motivi di lavoro, ma sono sicuro che chi verrà per sostituire darà il 100%, e sia io che Capuani abbiamo piena fiducia in loro».

