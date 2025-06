La Centumcellae, storica realtà sportiva del territorio, annuncia l’apertura di un corso gratuito di avviamento alla pallanuoto rivolto a bambini nati negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016. Le attività si svolgeranno presso il Circolo Sportivo Alfio Flores, situato in Largo Marco Galli, struttura da sempre punto di riferimento per lo sport acquatico nella zona.

Il corso, pensato per avvicinare i più giovani al mondo della pallanuoto in modo graduale e sicuro, sarà condotto da istruttori qualificati e prevede lezioni settimanali che uniscono gioco e tecnica di base.

L’iniziativa rientra nell’impegno continuo della Centumcellae per la promozione dello sport tra i più piccoli, offrendo un’opportunità gratuita di formazione sportiva e sociale. Il corso è completamente gratuito.

