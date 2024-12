VITERBO – Al via per il quarto anno i Centri Coni in provincia di Viterbo. Dodici le società sportive tra, Viterbo, Civita Castellana, Orte e Ronciglione che hanno aderito al progetto di orientamento sportivo multidisciplinare per il 2024 che coinvolgerà oltre quattro cento ragazzi dei quattro centri della Tuscia. L’obiettivo è quello di far crescere la proposta sportiva in questi quattro cittadine, grazie a una serie di incontri dedicati a potenziare le strategie di formazione e di avviamento all’attività sportiva giovanile. A Viterbo sarà tutto al femminile la partecipazione con la presenza della Vbc Viterbo, Tuscia Basket Ants, Viterbo Foootball Soccer School e Gymnica Centro Ginnastica; a Civita Castellana hanno aderito, Civita Basket e Tennis Davis 76 , a Orte, Sporting Club Pallavolo, Tennis Club e Atletica Orte; a Ronciglione, la Wellness Gym (ginnastica) e due società di pallavolo: una del posto Ronciglione Volley e l’altra è Arcobaleno Caprarola.