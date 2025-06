Una domenica bestiale per l'Evergreen. In un solo colpo la società del presidente Thomas Paolini mette in bacheca due trofei nel giro di qualche settimana. Dopo aver vinto la coppa nel calcio a 5, i gialloblù hanno alzato al cielo la Coppa Provincia di Viterbo, demolendo in finale il Monterosi per 5-0 nel match disputato a Villa San Giovanni in Tuscia. Monologo per la squadra di Mauro Zampollini, che ha sbloccato il risultato al 35' del primo tempo e poi ha arrotondato il punteggio. «Si parte con l’Evergreen subito intenzionata a fare la gara – affermano dal club gialloblu – e che riesce per la maggior parte nell’intento, tuttavia, peccando di precisione nell’ultimo passaggio, dalle parti di Bencivenga nella prima parte di gara nessun pericolo e allora per scaldare anche i cuori serve un calcio d’angolo che batte Spinelli e che Buono impatta in maniera decisiva siglando la rete dell’1-0. Ci sarebbe anche l’opportunità del raddoppio perché Animobono al termine di una splendida azione corale si presenta a tu per tu con il portiere ma non riesce ad indirizzare in rete la sfera, capovolgimento dalla parte opposta e traversa colpita dai viterbesi, si apre il match. I nostri collezionano calci d’angoli e di nuovo con Buono prima e De Martino poi vanno vicino alla rete, altro colpo di testa di Paolini T. che termina a lato di un soffio, finisce il primo tempo. Al ritorno in campo per la seconda frazione il piglio dei gialloblù è quello giusto e il Monterosi viene chiamato agli straordinari per arginare le offensive dei ragazzi di Mister Zampollini, sulla sinistra i biancorossi vengono infilati in area di rigore e devono ricorrere al fallo: calcio di rigore. Sul dischetto si presenta Paolini T. che incrocia e non sbaglia, 2-0. A questo punto il Monterosi deve per forza scoprire il fianco per cercare di riprendere la partita ma l’Evergreen in contropiede è letale: prima Animobono al termine di una bellissima progressione spedisce in rete la palla del 3-0, poi Carlini perfetto in fase realizzativa sigla una doppietta d’autore che chiude definitivamente il match sul 5-0. Arriva il triplice fischio e inizia la festa: È il secondo titolo alla nostra prima stagione di Prima Squadra che ci regala un altro salto di categoria».

