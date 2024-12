Cavaccia stregata. Ancora una sconfitta interna per i ragazzi biancocelesti di mister Sperduti, la seconda consecutiva dopo quella con il Canale Monterano. Domenica, a fare festa all'ombra dei faggi, è stata una non trascendentale ma cinica Maremmana, che ha approfittato delle distrazioni difensive dei padroni di casa. E dire che l'Allumiere era partito con il piede giusto: prima ha sfiorato il gol in due occasioni con Stefanini e Fugalli, poi è passata meritatamente in vantaggio con Rosati abile a finalizzare un invito dello stesso Fugalli. Quasi allo scadere del primo tempo gli ospiti agguantavano il pareggio sfruttando un maldestro rinvio della difesa. Ad inizio di ripresa, ancora da due dormite difensive, in rapida sequenza, scaturivano le reti del vantaggio maremmano. Il tentativo di riequilibrare l'incontro con gli inserimenti di Cirotto Perfetti e Smacchia non sortiva gli effetti desiderati e solo allo scadere l'Allumiere rendeva la pillola meno amara accorciando le distanze con La Morgia che di testa deviava in rete un cross di Perfetti.

«Un punto in tre gare casalinghe - spiegano dall'Allumiere - è veramente un magro bottino. Confidiamo dunque di fare punti nella prossima trasferta contro il Dlf».

©RIPRODUZIONE RISERVATA