Carlo Acconciamessa è il nuovo allenatore della Dinamo Ladispoli, che nella prossima stagione militerà in Serie D.

La scelta è avvenuta nei giorni scorsi, con grande soddisfazione da parte del management Dinamo.

«Ci aspetta una nuova stagione sportiva in cui, ancora più che in passato, i nostri punti distintivi dovranno essere la capacità di applicazione e sacrificio - ha riferito il presidente Luigi Fois - . Quella di serie D sarà una squadra fondamentalmente nuova, del resto ci piacciono i cambiamenti e le sfide, perché se è vero che non sempre cambiare equivale a migliorare, è ancora più vero che per migliorare bisogna cambiare. Carlo - continua la massima carica della società tirrenica - sta con noi da tre anni, ha praticamente fatto crescere tutto il settore giovanile Dinamo, è un tecnico di grande esperienza con trascorsi importanti in campionati di Eccellenza ma anche Senior avendo già allenato in serie D e C, riteniamo che questo sia il momento giusto per affidare a un navigatore esperto come lui la nostra prima squadra che dovrà affrontare una traversata in cui il mare si prospetta, come sempre, molto agitato ma quest’anno con ancora più “pirati” in azione. L’impegno sarà arduo, richiederà tanta energia e focalizzazione - conclude Luigi Fois - ma siamo assolutamente molto fiduciosi che riusciremo tutti insieme a stupire ancora una volta».

