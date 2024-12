La Dcl Rim Cerveteri ottiene la vittoria al fotofinish con Frascati e completa l’opera qualificandosi matematicamente al play-in. Un risultato eccezionale per una squadra che ha saputo nelle ultime stagioni scalare categorie e ritagliarsi un ruolo da protagonista in ogni campionato disputato, con la possibilità ora di lottare concretamente anche per un posto ai playoff. Contro Frascati una vera e propria battaglia cestistica in una sfida equilibratissima e decisa in volata, dove ad ergersi a protagonista è stato Pietro Nizza: prima il canestro del 70-70 a 35”, poi dopo il vantaggio esterno firmato Sforza (70-72), il gioco da 3 punti con canestro e fallo ad una manciata di secondi dalla sirena che regala il definitivo sorpasso per il 73-72 conclusivo. Può dunque festeggiare Cerveteri, mentre per Frascati c’è ancora da completare l’opera.

«Adesso viene il bello, saremo una sorpresa - ha detto coach Russo - non abbiamo nulla da perdere, ce la giocheremo viso aperto».

A seguire il direttore generale De Stradis: «Una vittoria ottenuta con tutte le forze a disposizione contro un’avversaria Frascati che si è fatta valere. Quella di domenica è stata un esplosione di gioia».

